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Рупор армянской пропаганды ушел из Минобороны Армении

Рупор армянской пропаганды ушел из Минобороны Армении Бывший представитель министерства обороны Армении, начальник управления образования Главного управления кадровой и военно-образовательной политики ведомства Арцрун Ованнисян ушел с занимаемой должности.
В регионе
6 апреля 2021 г. 08:16
Рупор армянской пропаганды ушел из Минобороны Армении
Арцрун Ованнисян
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Бывший представитель министерства обороны Армении, начальник управления образования Главного управления кадровой и военно-образовательной политики ведомства Арцрун Ованнисян ушел с занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Ованнисян написал заявление об уходе около недели назад. По предварительной информации, причиной стали разногласия с новым министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

Напомним, что Ованнисян был одним из главных рупоров армянской пропаганды во время войны. 9 ноября, в день подписания трехстороннего заявления по Карабаху, состояние его здоровья резко ухудшилось, и он был доставлен в больницу.

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Версия на английском языке Armenian propaganda mouthpiece leaves Armenian Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Ovannisyan istefa verdi

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