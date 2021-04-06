Рупор армянской пропаганды ушел из Минобороны Армении

Бывший представитель министерства обороны Армении, начальник управления образования Главного управления кадровой и военно-образовательной политики ведомства Арцрун Ованнисян ушел с занимаемой должности.

Бывший представитель министерства обороны Армении, начальник управления образования Главного управления кадровой и военно-образовательной политики ведомства Арцрун Ованнисян ушел с занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Ованнисян написал заявление об уходе около недели назад. По предварительной информации, причиной стали разногласия с новым министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

Напомним, что Ованнисян был одним из главных рупоров армянской пропаганды во время войны. 9 ноября, в день подписания трехстороннего заявления по Карабаху, состояние его здоровья резко ухудшилось, и он был доставлен в больницу.