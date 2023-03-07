О нас

Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море

Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море Румыния и Турция создают двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море.
В регионе
7 марта 2023 г. 02:38
Румыния и Турция создадут рабочую группу по безопасности на Черном море

Румыния и Турция создают двустороннюю рабочую группу по безопасности на Черном море.

Как передает Report со ссылкой на МИД Румынии, об этом заявил глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску в телефонном разговоре государственному секретарю США Энтони Блинкену.

"Румынский министр иностранных дел информировал американского коллегу о своем предложении, одобренном турецким коллегой в декабре 2022 года, создать двустороннюю румыно-турецкую рабочую группу по безопасности на Черном море, которая находится в процессе организации, - указывается в доументе. - Американская сторона дала высокую оценку этой инициативе".

В ходе беседы главы румынской и американской дипломатий обсудили "возможности укрепления стабильности в регионе Черного моря путем стратегического подхода, который укрепил бы его статус значительного важного торгового и энергетического маршрута".

В этом контексте Ауреску, отмечается в сообщении МИД, "подчеркнул важность будущей стратегии США для Черного моря, напомнив об оценках и идеях Румынии по этому вопросу, которые были переданы госсекретарю Блинкену в содержательном документе в ходе его визита в Бухарест в ноябре 2022 года".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniya və Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizlik üzrə işçi qrupu yaradacaq

Другие новости из категории

CNN: Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина
CNN: Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина
7 марта 2023 г. 02:07
ООН обнародовала число погибших мирных жителей Украины
ООН обнародовала число погибших мирных жителей Украины
7 марта 2023 г. 00:27
Турецкая оппозиция выдвинула на президентские выборы единого кандидата
Турецкая оппозиция выдвинула на президентские выборы единого кандидата
6 марта 2023 г. 22:18
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек
6 марта 2023 г. 21:02
Посол США в Анкаре был вызван в МИД Турции
Посол США в Анкаре был вызван в МИД Турции
6 марта 2023 г. 17:41
МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе
МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе
6 марта 2023 г. 16:46
МАГАТЭ заявило о согласии ИРИ с наблюдением и проверками на его ядерных объектах
МАГАТЭ заявило о согласии ИРИ с наблюдением и проверками на его ядерных объектах
6 марта 2023 г. 16:26
В Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на 21 млн долларов
В Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на 21 млн долларов
6 марта 2023 г. 16:01
Президенты России и Ирана провели телефонный разговор
Президенты России и Ирана провели телефонный разговор
6 марта 2023 г. 15:23
Суд над 36 подозреваемыми в совершении теракта в Стамбуле начнется в мае
Суд над 36 подозреваемыми в совершении теракта в Стамбуле начнется в мае
6 марта 2023 г. 13:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi