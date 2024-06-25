Руководство Грузии не ожидает негативных итогов интеграции в Евросоюз

Руководство Грузии не ожидает негативных итогов интеграции в Евросоюз, несмотря на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Руководство Грузии не ожидает негативных итогов интеграции в Евросоюз, несмотря на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как передает Report , об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По его словам, схожий закон об иноагентах действует в ряде стран, в том числе в США и Израиле.

"То есть это современный тренд, Грузия приняла такой закон. Но Грузия - маленькая страна, оказывается, что большие страны могут принимать законы, и гораздо более строгие, с уголовной ответственностью и огромными финансовыми санкциями, а Грузия не может этого делать. Это мошеннический проект века, и мы этого так не пропустим. Это первая причина, почему мы не ждем каких-либо негативных результатов. Неверно запугивать грузинский народ отменой безвизового режима.", - сказал Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что сейчас отношения Грузии и ЕС находятся в стадии перезагрузки и сторонам следует двигаться "путем реальности, а не дезинформации".

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым в стране законом об иноагентах.