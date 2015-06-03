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    ​Руководители ОЧЭС, ГУАМ и ОЭС обсудили региональное сотрудничество

    Руководители секретариатов различных региональных международных организаций встретились в секретариате ОЧЕС в Стамбуле

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Руководители секретариатов различных региональных международных организаций провели встречу в Стамбуле в секретариате Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЕС), сообщает Report со ссылкой на сайт ГУАМ.

    На встрече, в которой участвовали генеральный секретарь ОЧЕС Виктор Цвиркун, генсек Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Шамиль Алескеров и генсек Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Валери Чечелашвили, были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, возможности реализации совместных проектов, а также необходимость более тесной координации деятельности региональных организаций.

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