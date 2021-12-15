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Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы может стать министром

Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы может стать министром Заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе может быть назначен министром по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.
В регионе
15 декабря 2021 г. 14:00
Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы может стать министром
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Заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе может быть назначен министром по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишут местные СМИ.

По словам заместителя министра Тамар Габуния, ведутся консультации по поводу назначения вице-спикера на пост министра.

В свою очередь А.Талаквадзе заявил, что решение о назначении министра здравоохранения будет принимать премьер-министр, и не стоит опережать события.

Напомним, что министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе подала в отставку 9 декабря. Она будет исполнять обязанности министра до конца этого года.

А.Талаквадзе является руководителем группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии.

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Версия на английском языке Head of Georgian-Azerbaijani interparliamentary friendship group may become minister
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri nazir təyin oluna bilər

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