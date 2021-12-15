Руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы может стать министром

Заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе может быть назначен министром по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Заместитель председателя парламента Грузии Арчил Талаквадзе может быть назначен министром по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишут местные СМИ.

По словам заместителя министра Тамар Габуния, ведутся консультации по поводу назначения вице-спикера на пост министра.

В свою очередь А.Талаквадзе заявил, что решение о назначении министра здравоохранения будет принимать премьер-министр, и не стоит опережать события.

Напомним, что министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе подала в отставку 9 декабря. Она будет исполнять обязанности министра до конца этого года.

А.Талаквадзе является руководителем группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Грузии.