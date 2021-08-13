Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 м

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, обнаружен на глубине около 110 м.
Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.
На месте работают 15 спасателей от МЧС России и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.
Между тем, в Курильском озере найдено тело одной из пассажирок.
"В настоящее время вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки", - сообщили в Следственном Комитете.