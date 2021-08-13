Рухнувший на Камчатке вертолет обнаружили на глубине 110 м

Глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 м.

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, обнаружен на глубине около 110 м.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

На месте работают 15 спасателей от МЧС России и три глубоководных аппарата, которые доставило Минобороны вместе с операторами. Специалисты определяют тактику по подъему вертолета и работе на таких глубинах.

Между тем, в Курильском озере найдено тело одной из пассажирок.

"В настоящее время вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки", - сообщили в Следственном Комитете.