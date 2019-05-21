​Рухани: США восемь раз предлагали Ирану провести переговоры

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Ирана.

По словам иранского президента, он поддерживает переговоры и дипломатию, однако не считает их правильными в нынешних условиях.

Он отметил, что во время его визита в ООН в 2018 году «пять хорошо известных мировых лидеров» обратились к Тегерану с предложением посредничества в переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

«Госдепартамент также восемь раз обращался к нам с просьбами», - приводятся слова Рухани.

Иранский президент добавил, что «сегодня совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости».