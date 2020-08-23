Рухани сравнил условия пандемии с ирано-иракской войной

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил условия пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с ирано-иракской войной 1980-88 годов, жертвами которой стали около 1 миллиона человек

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил условия пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с ирано-иракской войной 1980-88 годов, жертвами которой стали около 1 миллиона человек.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство IRNA.

Выступая на заседании Национального совета по борьбе с коронавирусом, Рухани напомнил, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция унесла в стране жизни свыше 20 тысяч человек.

Президент Ирана привлек внимание к тому, что в стране продолжается вторая волна COVID-19, которая проходит тяжелее, чем первая.

Рухани подчеркнул, что люди должны привыкнуть к новому образу жизни, поскольку вакцины от опасной инфекции пока нет.

Президент Ирана напомнил, что каждые семь минут от коронавирусной инфекции умирает один человек.

Если не придерживаться социальной дистанции и правил гигиены, то Ирану грозит третья волна коронавирусной инфекции, предупредил Рухани.