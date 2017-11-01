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    Рухани: Россия и Иран способствуют обеспечению мира в регионе

    В Тегеране проходит встреча Хасана Рухани и Владимира Путина

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Иран играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране. 

    Встреча проходит во дворце Саадабад. Перед началом встречи в узком составе Путин поблагодарил своего коллегу за ее организацию, отметив возможность поговорить и в двустороннем российско-иранском формате переговоров на высшем уровне, и в трёхстороннем, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Нам очень приятно, что помимо двусторонних отношений, наши две страны играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе", - сказал Рухани перед началом встречи.

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