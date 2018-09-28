Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани привез из США древний иранский артефакт.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом Х.Рухани сообщил по возвращении в Тегеран из Нью-Йорка, где принял участие в сессии Генассамблеи ООН.

"У нас также было еще одно достижение в этой поездке", - сказал Х.Рухани, добавив, что удалось вернуть в Иран археологический артефакт, возрастом 2500 лет.

По его словам, древний артефакт, принадлежащий иранской нации, удалось вернуть после тяжелой судебной тяжбы, начавшейся несколько лет назад.

Напомним, в сентябре 2013 года Рухани привез из США древнюю иранскую чашу в виде грифона, которая была похищена из Ирана более 10 лет назад.