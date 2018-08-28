Рухани ответил в парламенте на вопросы о текущей экономической ситуации в Иране

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани сегодня утром принял участие в открытом заседании парламента, чтобы ответить на ряд вопросов, заданных законодателями о текущей экономической ситуации, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

В начале сессии были подняты пять основных вопросов, в том числе вопросы о мерах по контролю за контрабандой товаров и иностранной валюты, неэффективности усилий по снижению безработицы, экономическому спаду, резкому росту курсов иностранной валюты и резкому снижению стоимости национальной валюты и продолжающихся банковских санкциях против Ирана.

У депутатов было 30 минут, чтобы задать эти вопросы, и Рухани предоставили один час, чтобы ответить на них.

Согласно результатам голосования по итогам президентского выступления, ответы президента на первые четыре вопроса не были достаточно убедительными для законодателей, но они были удовлетворены его ответом о причинах продолжения банковских санкций.

Отметим, что иранского президента сопровождали министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, министр промышленности, шахт и торговли Мохаммад Шариатмадари, министр разведки Махмуд Алави, а также главы ряда других ведомств.