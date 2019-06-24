Рухани назвал США источником проблем в регионе

Военное присутствие США в регионе является источником проблем.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентом Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон.

Рухани призвал международные структуры должным образом отреагировать на агрессивную политику Вашингтона.

По мнению президента ИРИ, многие региональные и глобальные проблемы возникают именно по вине стран, подобных США.

"Односторонняя политика является самой большой проблемой в мире", - сказал президент Ирана.