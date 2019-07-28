​Рухани надеется на улучшение отношений Ирана и Британии

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность премьер-министра Великобритании, а также выразил надежду на то, что отношения Лондона и Тегерана в скором времени наладятся.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лидера.

«Хочу поздравить вас с избранием в качестве премьер-министра Соединённого Королевства. Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии и ваш визит в Тегеран во многом поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития отношений между двумя странами», — заявил Рухани.

19 июля силы иранского КСИР задержали в районе Ормузского пролива британский танкер Stena Impero в связи с нарушением им международных правил судоходства.