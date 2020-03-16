Рухани: Иран преодолел пик коронавируса

Иран преодолел пик коронавируса, но лучше оставаться дома и соблюдать все медицинские протоколы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент страны Хасан Рухани на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом.

"Судя по цифрам, мы преодолели пик вируса, но я все еще предлагаю людям оставаться дома, и, в случае экстренной ситуации, соблюдать все медицинские протоколы", - сказал Х.Рухани.

Он не уточнил, о каких именно цифрах - о числе заболевших, выздоровевших или умерших - идет речь.

По словам главы иранского государства, с завтрашнего дня сотрудники министерства внутренних дел и министерства здравоохранения будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тысяч человек, 5 тысяч человек выздоровели, 853 человека умерли.