​Рухани: Иран надеется на полноценные отношения с США

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани надеется на восстановление полноценных отношений с США и возможность побывать там в будущем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом иранский лидер заявил на пресс-конференции по завершении своего визита в Рим.

"Выстраивание отношений без напряженности между Ираном и США зависит от Вашингтона, не от Тегерана. Определенные американские круги должны понять, что эпоха санкций закончилась", - заявил Рухани, подчеркнув, что санкции не решают никаких проблем.

Он указал, что его страна готова наладить совместное производство с американскими компаниями и принять инвесторов из США.