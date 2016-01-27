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    ​Рухани: Иран надеется на полноценные отношения с США

    Выстраивание отношений без напряженности между Ираном и США зависит от Вашингтона, не от Тегерана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани надеется на восстановление полноценных отношений с США и возможность побывать там в будущем. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом иранский лидер заявил на пресс-конференции по завершении своего визита в Рим.

    "Выстраивание отношений без напряженности между Ираном и США зависит от Вашингтона, не от Тегерана. Определенные американские круги должны понять, что эпоха санкций закончилась", - заявил Рухани, подчеркнув, что санкции не решают никаких проблем. 

    Он указал, что его страна готова наладить совместное производство с американскими компаниями и принять инвесторов из США. 

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