Рухани: Иран готов помочь другим странам в борьбе с терроризмом

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Иран готов оказать помощь другим странам региона Ближнего Востока в борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил иранский президент Хасан Рухани в начале встречи с турецким и российским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи.

По его словам, Тегеран первым ответил на призыв властей в Дамаске помочь им бороться с терроризмом.

"В борьбе с международным терроризмом мы настроены очень серьезно и готовы по просьбе других стран региона оказать такую помощь", - сказал Х.Рухани, добавив, что усилия Ирана нацелены на поддержку стабильности в регионе.

Он указал, что "некоторые державы, которые претендуют на народовластие и права человека, для достижения своих недальновидных целей в регионе не отказываются от широкого использования терроризма".

Он подчеркнул, что последствия поддержки терроризма не останутся в одном регионе, "и это зло будет распространяться на все регионы мира".

"Борьба с терроризмом ещё не закончилась", - добавил иранский лидер.