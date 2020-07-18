Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек

Президент Ирана сообщил, что сейчас в стране до 25 тыс. инфицированных

В Иране до 25 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией, в будущем это число может возрасти до 30-35 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает агентство Mehr.

По его словам, за 150 дней эпидемии коронавируса в стране скончались 14 тысяч человек.

Ссылаясь на прогнозы специалистов, президент сказал, что в ближайшем будущем число госпитализированных лиц с COVID-19 удвоится. На данный момент число госпитализированных за все время пандемии составляет 200 тысяч человек.

Рухани также отметил, что иранское здравоохранение имеет доступ к пяти препаратам против коронавирусной инфекции.