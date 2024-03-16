Руфат Гулиев: Россияне с большим энтузиазмом участвуют в выборах

В России очень деловая и спокойная обстановка, граждане с большим энтузиазмом приходят на голосование.

В России очень деловая и спокойная обстановка, граждане с большим энтузиазмом приходят на голосование.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев, который наблюдает за президентскими выборами в России.

По его словам, самая большая проблема для демократических стран сегодня заключается в том, что электорат не так заинтересован в участии в выборах.

"Сегодня мы посетили несколько избирательных участков. Мы встретились с господином Слуцким”, - сказал депутат.