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Руфат Гулиев: Россияне с большим энтузиазмом участвуют в выборах

Руфат Гулиев: Россияне с большим энтузиазмом участвуют в выборах В России очень деловая и спокойная обстановка, граждане с большим энтузиазмом приходят на голосование.
В регионе
16 марта 2024 г. 15:00
Руфат Гулиев: Россияне с большим энтузиазмом участвуют в выборах

В России очень деловая и спокойная обстановка, граждане с большим энтузиазмом приходят на голосование.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев, который наблюдает за президентскими выборами в России.

По его словам, самая большая проблема для демократических стран сегодня заключается в том, что электорат не так заинтересован в участии в выборах.

"Сегодня мы посетили несколько избирательных участков. Мы встретились с господином Слуцким”, - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: Rusiyada vətəndaşlar böyük həvəslə seçkidə iştirak etmək istəyirlər

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