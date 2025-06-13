Рубио: США рассчитывают на укрепление сотрудничества с Казахстаном

Вашингтон рассчитывает на укрепление сотрудничества с Астаной для расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества

Вашингтон рассчитывает на укрепление сотрудничества с Астаной для расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в Вашингтоне.

"Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, охватывающей политическое и экономическое взаимодействие, энергетику, торговлю, логистику, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств выразили стремление к дальнейшему развитию расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения и прагматичного диалога. Отдельное внимание собеседники уделили расширению торговли и инвестиций, привлечению передовых американских технологий и укреплению деловых связей.

"Казахстан настроен на достижение практических результатов с США для продвижения взаимовыгодного партнерства", - заявил Нуртлеу.

Кроме того, глава МИД РК подчеркнул стратегическую роль Казахстана в обеспечении стабильности цепочек поставок энергоносителей и критических минералов.

"Соединенные Штаты выражают надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном для расширения экономических возможностей, представляющих взаимный интерес", - сказал Рубио.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках платформы «С5+1», которая служит действенным механизмом в поддержании диалога между США и регионом Центральной Азии.

"Стороны также отметили важность координации усилий в сфере международной и региональной безопасности и положительно оценили взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией, а также договорились продолжить работу в указанном направлении", - сказано в сообщении.