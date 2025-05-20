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Рубио не исключил возможности ужесточения санкций против РФ

Рубио не исключил возможности ужесточения санкций против РФ Администрация США не исключает, что в определенный момент придет к ужесточению санкций против России и наращиванию военной помощи Украине.
В регионе
20 мая 2025 г. 19:57
Рубио не исключил возможности ужесточения санкций против РФ

Администрация США не исключает, что в определенный момент придет к ужесточению санкций против России и наращиванию военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"До этого может дойти. Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне все может закончиться", - продолжил он.

При этом он пояснил, что на данном этапе, в представлении американской администрации, "угрозы санкций привели бы к тому, что россияне прекратили бы обсуждение".

"А в том, чтобы говорить с ними и подводить к столу переговоров, есть ценность", - заявил Рубио.

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Версия на азербайджанском языке Rubio Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdiriləcəyini istisna etməyib

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