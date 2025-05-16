О нас

Рубио на встрече с украинской делегацией призвал добиться прекращения боев

Рубио на встрече с украинской делегацией призвал добиться прекращения боев Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу на встрече с украинской делегацией и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом напомнил о позиции США, согласно которой нужно добиться прекращения боевых действий в Украине.
В регионе
16 мая 2025 г. 16:35
Рубио на встрече с украинской делегацией призвал добиться прекращения боев

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу на встрече с украинской делегацией и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом напомнил о позиции США, согласно которой нужно добиться прекращения боевых действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Госдепа США.

"Три делегации обсудили важность поиска мирного решения войны РФ с Украиной. Госсекретарь принял к сведению сегодняшние прямые переговоры между Москвой и Киевом. Также он напомнил о позиции США, согласно которой гибели людей нужно положить конец", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rubio Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşdə döyüşlərin dayandırılmasına nail olmağa çağırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi