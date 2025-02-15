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Рубио и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Рубио и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
15 февраля 2025 г. 03:26
Рубио и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом американский дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

Встреча, указал глава Госдепартамента, состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы обсудили многочисленные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также пути укрепления отношений между США и Турцией для противодействия угрозам безопасности, в том числе посредством Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ", - отметил М.Рубио.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и российско-украинскому конфликту.

Напомним, что ранее о встрече глав внешнеполитических ведомств Турции и США сообщало агентство "Анадолу".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin dövlət katibi Türkiyənin XİN başçısı ilə Cənubi Qafqazı müzakirə edib

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