Рубио и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе.
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Встреча, указал глава Госдепартамента, состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы обсудили многочисленные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также пути укрепления отношений между США и Турцией для противодействия угрозам безопасности, в том числе посредством Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ", - отметил М.Рубио.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии и российско-украинскому конфликту.
Напомним, что ранее о встрече глав внешнеполитических ведомств Турции и США сообщало агентство "Анадолу".