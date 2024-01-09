О нас

Рубен Рубинян и Луи Боно обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Рубен Рубинян и Луи Боно обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Вице-спикер Народного собрания Армении Рубен Рубинян принял старшего советника по переговорам на Кавказе Госдепартамента США Луи Боно.
В регионе
9 января 2024 г. 14:42
Рубен Рубинян и Луи Боно обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном был обсужден на встрече старшего советника по переговорам на Кавказе Госдепартамента США Луи Боно в Национальном собрании этой страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече с вице-спикером армянского парламента Рубеном Рубиняном 9 января было обсуждено заключение мира между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обсудили общие вопросы региональной безопасности и стабильности и процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ruben Rubinyan, Louis Bono discuss normalization of Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке Rubinyan və Bono Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini müzakirə ediblər

Самое важное

Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
9 января 2024 г. 15:02
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов
9 января 2024 г. 11:46
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
Кандидаты в президенты смогут проводить предвыборную агитацию на освобожденных территориях
9 января 2024 г. 11:41
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
9 января 2024 г. 10:51
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом
9 января 2024 г. 10:49
От имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
ФотоОт имени президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь лидера ОАЭ
8 января 2024 г. 22:40
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты
8 января 2024 г. 15:31
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
Установлена личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов
8 января 2024 г. 15:27
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi