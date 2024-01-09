Рубен Рубинян и Луи Боно обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Вице-спикер Народного собрания Армении Рубен Рубинян принял старшего советника по переговорам на Кавказе Госдепартамента США Луи Боно.

Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном был обсужден на встрече старшего советника по переговорам на Кавказе Госдепартамента США Луи Боно в Национальном собрании этой страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече с вице-спикером армянского парламента Рубеном Рубиняном 9 января было обсуждено заключение мира между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обсудили общие вопросы региональной безопасности и стабильности и процесс нормализации армяно-турецких отношений.