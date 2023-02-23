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Рубен Варданян снят с "должности" в Карабахе

Рубен Варданян снят с "должности" в Карабахе Рубен Варданян отстранен от "должности" "госминистра" в Карабахе. Его на этом посту сменит генеральный прокурор Гурген Нерсисян.
В регионе
23 февраля 2023 г. 16:39
Рубен Варданян снят с должности в Карабахе

Рубен Варданян "отстранен" от так называемого "поста госминистра" в Карабахе. Его сменит "генеральный прокурор" сепаратистов Гурген Нерсисян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Варданян получил свое "назначение" 4 ноября 2022 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в Мюнхене на панельной дискуссии с участием премьер-министров Армении и Грузии заявил, что азербайджанская сторона не будет вести диалог с личностями, подобными Варданяну, но готова к обсуждениям с теми представителями армянской общины, которые родились в Карабахском регионе Азербайджана и всю свою жизнь прожили здесь.

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Версия на азербайджанском языке Vardanyan “vəzifəsindən azad edilib”

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