Рубен Рубинян обсудил с делегацией МИД Германии мирный процесс на Южном Кавказе

Рубен Рубинян обсудил с делегацией МИД Германии мирный процесс на Южном Кавказе

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян встретился с главой Департамента по делам Южного Кавказа, Центральной Азии и Восточного партнерства МИД Германии Маттиасом Фоллертом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию армянского парламента в соцсетях.

"Стороны затронули вопрос мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также процесс урегулирования армяно-турецких отношений", - говорится в сообщении.

Отметим, германская делегация во главе с Маттиасом Фоллертом находится с визитом в Армении. На опубликованных фотографиях со встречи видно, что в состав делегации вошли послы Германии в Азербайджане - Ральф Хорлеманн, в Армении - Клаудия Буш и в Грузии - Петер Фишер.