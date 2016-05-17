РПК взяла ответственность за подрыв автомобиля 12 мая в Турции

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) взяли на себя ответственность за подрыв 12 мая заминированного автомобиля в азиатской части Стамбула.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на сайт РПК.

Восемь человек, в том числе пять военнослужащих, получили ранения при подрыве заминированного автомобиля около казармы в районе Санджактепе в азиатской части Стамбула 12 мая. Автомобиль, припаркованный у здания казармы, взорвался во время проезда машины с военным персоналом. Предполагается, что подрыв был произведен дистанционно, в момент, когда машина с военными уже отъехала от заминированного автомобиля на расстояние 35-40 метров.