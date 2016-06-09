РПК взяла на себя ответственность за теракт в Мардине

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Террористическая организация РПК взяла на себя ответственность за теракт в турецкой провинции Мардин.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информация об этом распространена на одном из близких РПК интернет-сайтов.

В информации говорится, что взрыв был совершен смертником под кодовым именем "Дирок Амед".

Напомним, что 8 июня в результате теракта, направленного на управление полиции Мидьятского района, погибли 6 человек, в том числе трое полицейских, еще 51 человек был ранен.