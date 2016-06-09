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    РПК взяла на себя ответственность за теракт в Мардине

    В результате взрыва погибли 6, ранен 51 человек

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Террористическая организация РПК взяла на себя ответственность за теракт в турецкой провинции Мардин.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информация об этом распространена на одном из близких РПК интернет-сайтов. 

    В информации говорится, что взрыв был совершен смертником под кодовым именем "Дирок Амед".

    Напомним, что 8 июня в результате теракта, направленного на управление полиции Мидьятского района, погибли 6 человек, в том числе трое полицейских, еще 51 человек был ранен.

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