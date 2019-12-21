Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу

Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.

"Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Президент Ирана сообщил, что приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.