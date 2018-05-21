Роухани: Вашингтон не имеет права диктовать Тегерану, что ему следует делать

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ США не имеют права диктовать Ирану и всему миру, что им следует делать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник иранский президент Хасан Роухани, выступая с лекцией перед профессурой и врачами страны.

"Мир сегодня больше не может согласиться с тем, чтобы Америка принимала за него решения - от имени независимых и суверенных государств", - приводит его высказывания иранское агентство Mehr.

Эти слова прозвучали в ответ на программную речь госсекретаря США Майкла Помпео, с которой он выступил ранее в понедельник в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие", обрисовав новый подход администрации Дональда Трампа к Ирану.

"Правительство США вернулось на 15 лет назад, ко временам заявлений Джорда Буша-младшего образца 2003 года, - сказал Роухани. - Но сегодня мы не можем соглашаться с тем, чтобы Америка определяла судьбу всего мира и навязывала свой подход с позиции силы, которую мир полностью отвергает".

"Человек, который еще вчера работал в шпионском центре, теперь предстает в качестве госсекретаря США и собирается решить судьбу стран, - заметил иранский президент, обращаясь к Помпео. - Кто ты такой, чтобы так разговаривать с Ираном и остальным миром? Время ваших заявлений закончилось. Иранский народ уже пресытился вашей фальшью и никогда не принимал ее".