​Роухани: США встали на опасный для Ближнего Востока путь

"Убив генерала Корпуса стражей исламской революции Касыма Сулеймани, США встали на новый и опасный для Ближнего Востока путь".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани.

"К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультация и координация дружественных стран", - сказал Роухани на встрече с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Тегеране.

Роухани добавил, что США "самым преступным образом" убили генерала Сулеймани, который "олицетворял мировую борьбу с терроризмом", призвав осудить "государственный терроризм" США. По его словам, Вашингтону придется поплатиться.