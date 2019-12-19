Роухани: США приняли более 90 ограничительных мер против Ирана с мая прошлого года

Вашингтон принял более 90 разного рода ограничительных мер против Тегерана с момента одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"С 8 мая 2018 года, то есть с момента выхода США из ядерной сделки, до сегодняшнего дня Вашингтон принял 93 санкционных меры против Тегерана", - приводит его слова пресс-служба президента страны. Роухани добавил, что "при этом сегодня ситуация в экономике страны стабилизировалась, а экономические показатели улучшаются".

Роухани отметил, что "Иран уже четыре десятилетия находится под санкциями со стороны США". "Теперь американцы ввели самые тяжелые ограничительные меры, стремясь парализовать или разрушить исламскую республику", - сказал он. Однако, по словам президента Ирана, "проводятся реформы, и меджлису представлен бюджет, который не зависит от нефти".