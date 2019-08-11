Роухани потребовал от США изменить подход в отношении Ближнего Востока

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на фоне напряженности в Персидском заливе.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В понедельник Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.

"Тегеран убежден, что снижение напряженности в регионе пойдет на пользу всем. Надеемся, что американцы осознают, что выбранный ими путь ошибочен и у него не будет победителей. Им необходимо изменить свое поведение", - сказал Роухани, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.