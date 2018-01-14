Роухани: "Попытка Трампа подорвать ядерную сделку провалилась"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предпринимал все усилия для того, чтобы подорвать ядерное соглашение с Ираном, однако его попытки не увенчались успехом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось", — сказал Роухани.

Иранский президент добавил, что неудача попыток Трампа сорвать сделку доказывают "успешность международных договоренностей". "Это означает, что международные договоренности успешны. Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю,… пренебречь общественным мнением", — заключил Роухани.