 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роухани пообещал ответить на любые подрывные шаги в Персидском заливе

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

    "Безопасность Персидского залива и Ормузского пролива всегда были важны для нас, и как мы защищали ее во время навязанной Ираком войны, так мы будем реагировать на любые подрывные шаги в этом жизненно важном водном маршруте в будущем", — заявил иранский президент. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi