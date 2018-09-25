Роухани пообещал ответить на любые подрывные шаги в Персидском заливе

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран отреагирует на любые подрывные шаги в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Безопасность Персидского залива и Ормузского пролива всегда были важны для нас, и как мы защищали ее во время навязанной Ираком войны, так мы будем реагировать на любые подрывные шаги в этом жизненно важном водном маршруте в будущем", — заявил иранский президент.