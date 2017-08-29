 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роухани обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов в Йемене и Сирии

    Ее поддержка террористов являются основными препятствиями для улучшения связей между Тегераном и Эр-Риядом

    Баку. 29августа. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Саудовская Аравия должна прекратить оказывать поддержку террористам в Йемене и Сирии.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этомсообщает агентство Рейтер.

    "Вмешательство Саудовской Аравии в Йемене и ее поддержка террористов в Йемене и Сирии являются основными препятствиями для улучшения связей между Тегераном и Эр-Риядом. Саудовской Аравии следует прекратить поддерживать террористов", — приводит агентство заявление Роухани, которое он сделал в телевизионном интервью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi