Роухани: Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет

Президент Ирана отметил, что Тегеран "не стремится к созданию ядерной бомбы"

Иранские власти способны начать обогащение урана до 90%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Уже сегодня мы можем осуществлять обогащение урана до 90%", - сказал он. При этом президент добавил, что "Иран не стремится к созданию ядерной бомбы". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "в случае возврата сторон к ядерной сделке обогащение [урана в Иране] не будет превышать 3,67% (максимальная степень обогащения, прописанная в условия Совместного всеобъемлющего плана действий)".

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран со среды начинает обогащение урана до 60%. Президент Ирана отметил, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.