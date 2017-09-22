Рухани: Иран будет укреплять потенциал в области баллистических ракет

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран намерен укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет.

Как передает Report со ссылкой на телеканал PressTV, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы намерены расширить наши военные возможности. Мы укрепим ракетный потенциал. И нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы защищать нашу родину", - заявил Х. Рухани.

По мнению главы государства, Иран сегодня играет ключевую роль в сохранении стабильности в регионе.

Он также отметил приверженность Тегерана выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.