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    Рухани: Иран будет укреплять потенциал в области баллистических ракет

    Хасан Рухани: Иран сегодня играет ключевую роль в сохранении стабильности в регионе

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Тегеран намерен укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал PressTV, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

    "Мы намерены расширить наши военные возможности. Мы укрепим ракетный потенциал. И нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы защищать нашу родину", - заявил Х. Рухани.

    По мнению главы государства, Иран сегодня играет ключевую роль в сохранении стабильности в регионе.

    Он также отметил приверженность Тегерана выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

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