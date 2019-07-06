Роухани: европейцы ответственны за приостановку Ираном обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани возложил в субботу на европейских партнеров ответственность за приостановку Ираном части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Как передаёт Report, об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, Роухани заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Последние шаги Ирана не выходят за рамки ядерной сделки и не являются нарушением СВДП", - отметил он. При этом Роухани дал понять, что только отмена всех санкций против Ирана может заставить Тегеран пересмотреть свои решения.

В разговоре с Макроном иранский президент назвал давление, которое оказывают США на Иран "терроризмом и экономической войной".