​Ростуризм запретил продавать туры в Турцию из-за угрозы терактов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Турцию, в том числе через третьи страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

«В Турции сложились обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите российских граждан и оказание им покровительства со стороны России. Данные обстоятельства квалифицируются как угроза безопасности туристов», — говорится в сообщении.

Ведомство также ссылается на заявление главы МИД Сергея Лаврова, который заявил о наличии угрозы терроризма в Турции.

«Таким образом, оказание услуг по организации путешествий российских туристов в Турцию в условиях действия угрозы терроризма, по мнению Ростуризма, является грубым нарушением законодательства России и влечет за собой применение к виновным лицам мер юридической ответственности. В этой связи Ростуризм рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Турцию, в том числе через третьи страны», — говорится в сообщении ведомства.

Поводом для остановки продаж туров в Турцию стало крушение российского бомбардировщика Су-24, который был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия.