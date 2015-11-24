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    ​Ростуризм запретил продавать туры в Турцию из-за угрозы терактов

    В Турции сложились обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите российских граждан

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Турцию, в том числе через третьи страны.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

    «В Турции сложились обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите российских граждан и оказание им покровительства со стороны России. Данные обстоятельства квалифицируются как угроза безопасности туристов», — говорится в сообщении.

    Ведомство также ссылается на заявление главы МИД Сергея Лаврова, который заявил о наличии угрозы терроризма в Турции.

    «Таким образом, оказание услуг по организации путешествий российских туристов в Турцию в условиях действия угрозы терроризма, по мнению Ростуризма, является грубым нарушением законодательства России и влечет за собой применение к виновным лицам мер юридической ответственности. В этой связи Ростуризм рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Турцию, в том числе через третьи страны», — говорится в сообщении ведомства.

    Поводом для остановки продаж туров в Турцию стало крушение российского бомбардировщика Су-24, который был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия.

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