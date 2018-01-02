Ростуризм призвал туристов учитывать ситуацию в Иране при планировании поездок

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о массовых протестах в стране, а туристов - учитывать эту информацию при планировании поездок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"МИД России предупредил о начале массовых акций протестов на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения... Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Наряду с этим Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов - учитывать данную информацию при планировании своих поездок.