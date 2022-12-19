"Ростех": В РФ в разы увеличили производство боеприпасов к комплексу "Искандер"

Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер".

Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер".

Как передает Report, об этом в интервью каналу "Россия-24" заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.

"Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый "Искандер". Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно. Здесь мы должны отметить, что [производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы", - сказал он.

Отметим, что 19 декабря Артяков заявлял, что госкорпорация увеличила поставки некоторых видов вооружения в зону боевых действий в Украине в десятки раз. Он добавлял, что речь идет о боеприпасах к реактивным системам залпового огня, бронетехнике и к высокоточным комплексам.