О нас

"Ростех": В РФ в разы увеличили производство боеприпасов к комплексу "Искандер"

"Ростех": В РФ в разы увеличили производство боеприпасов к комплексу "Искандер" Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер".
В регионе
19 декабря 2022 г. 17:14
Ростех: В РФ в разы увеличили производство боеприпасов к комплексу Искандер

Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер".

Как передает Report, об этом в интервью каналу "Россия-24" заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.

"Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый "Искандер". Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно. Здесь мы должны отметить, что [производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы", - сказал он.

Отметим, что 19 декабря Артяков заявлял, что госкорпорация увеличила поставки некоторых видов вооружения в зону боевых действий в Украине в десятки раз. Он добавлял, что речь идет о боеприпасах к реактивным системам залпового огня, бронетехнике и к высокоточным комплексам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi