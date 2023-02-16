О нас

"Ростех" подписал контракты на производство 71 самолета и более 100 вертолетов

"Ростех" подписал контракты на производство 71 самолета и более 100 вертолетов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New, еще восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года "Авроре
В регионе
16 февраля 2023 г. 16:51
Ростех подписал контракты на производство 71 самолета и более 100 вертолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New, еще восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года "Авроре".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения госкорпорации.

"Вертолеты России" (также входят в Ростех) планируют в течение трех лет передать заказчикам 107 вертолетов.

"Ростех подписал контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов, - говорится в сообщении. - В рамках контрактов в 2023-2025 годах "Аэрофлот" получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. В те же сроки 17 российским авиакомпаниям будет передано 86 винтокрылых машин Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 <...>. В свою очередь, дальневосточный авиаперевозчик "Аврора" в 2024-2026 годах получит 8 единиц SSJ New, а также 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3".

Планируется, что производство самолетов и вертолетов и их поставка по программам льготного лизинга будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых.

"Подписание контрактов позволяет развернуть полномасштабное производство необходимых машин, соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, "Вертолетов России" и других компаний, участвующих в кооперации", - сказал генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (его слова приводятся в сообщении).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rostec inks contracts for production of 71 aircraft, over 100 helicopters

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi