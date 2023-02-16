"Ростех" подписал контракты на производство 71 самолета и более 100 вертолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New, еще восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года "Авроре

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New, еще восемь SSJ New планируется изготовить и поставить до 2026 года "Авроре".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения госкорпорации.

"Вертолеты России" (также входят в Ростех) планируют в течение трех лет передать заказчикам 107 вертолетов.

"Ростех подписал контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов, - говорится в сообщении. - В рамках контрактов в 2023-2025 годах "Аэрофлот" получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ New и 11 самолетов Ту-214 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. В те же сроки 17 российским авиакомпаниям будет передано 86 винтокрылых машин Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 <...>. В свою очередь, дальневосточный авиаперевозчик "Аврора" в 2024-2026 годах получит 8 единиц SSJ New, а также 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3".

Планируется, что производство самолетов и вертолетов и их поставка по программам льготного лизинга будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых.

"Подписание контрактов позволяет развернуть полномасштабное производство необходимых машин, соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, "Вертолетов России" и других компаний, участвующих в кооперации", - сказал генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (его слова приводятся в сообщении).