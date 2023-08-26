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Россию удивил отказ Армении впустить главу Российского общества дружбы

Россию удивил отказ Армении впустить главу Российского общества дружбы Россия неприятно удивлена отказом армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова.
В регионе
26 августа 2023 г. 06:18
Россию удивил отказ Армении впустить главу Российского общества дружбы

Россия неприятно удивлена отказом армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Информация в СМИ о том, что погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", - отметил собеседник агентства.

По его словам, армянские власти не объяснили причины своего отказа пускать Кривопускова на территорию Армении. Как указал источник, общественный деятель планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.

Он добавил, что Москва уже попросила армянских партнеров "разъяснить мотивы данного решения властей и статус российского гражданина с точки зрения республиканской пограничной службы".

"К сожалению, ограничения, вводимые Ереваном в отношении известных российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", - сказал источник.

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