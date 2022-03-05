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Россию отстранили из Совета государств Балтики, а Беларусь наказали

Россию отстранили из Совета государств Балтики, а Беларусь наказали Члены Совета государств Балтийского моря единогласно решили отстранить Россию от дальнейшего участия в работе организации.
В регионе
5 марта 2022 г. 08:33
Россию отстранили из Совета государств Балтики, а Беларусь наказали

Члены Совета государств Балтийского моря единогласно решили отстранить Россию от дальнейшего участия в работе организации.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт правительства Норвегии.

"Глубокое сожаление вызывает созданная Россией ситуацией, когда мы, остальные 11 членов организации, больше не считаем возможной поддержку сотрудничества с Россией в рамках Совета", - заявила глава норвежского МИД Анникен Гуитфельдт.

Россия будет находиться вне общения внутри организации, пока Москва не начнет соблюдать нормы международного права. Также наказали и Беларусь, имевшую статус страны-наблюдателя. В дальнейшем с ней не будут сотрудничать.

Совет государств Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. Украина имеет статус страны-наблюдателя.

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Версия на английском языке Council of Baltic States expels Russia, punishes Belarus
Версия на азербайджанском языке Baltik Dənizi Dövlətləri Şurası Rusiyanı təşkilatdan çıxarıb, Belarusu cəzalandırıb

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