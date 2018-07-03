Россию обязали выплатить долг СССР

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсации из-за невыполнения обязательств по облигациям 1982 года.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе суда.

В дело входят 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не смогли получить деньги.

"Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации, но не смогла ввести в действие механизм реализации, что является нарушением права на защиту собственности заявителей", - заявили в суде.

По решению суда Россия обязана выплатить трем истцам различные суммы и 1800 евро в счет компенсации морального вреда. Остальным истцам ЕСПЧ присудил выплаты в размере от 30 до 1500 евро.