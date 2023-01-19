Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году.

Российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил председатель организации Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters.

По его словам, страна, поправшая международное право, не заслуживает приглашения на конференцию. Мероприятие должно пройти 17-18 февраля.

"Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право",— сказал председатель Мюнхенской конференции. Как отмечает агентство Reuters, данное мероприятие также сравнивают с экономическим форумом в швейцарском Давосе, только в сфере обороны.