Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году.
Как передает
По его словам, страна, поправшая международное право, не заслуживает приглашения на конференцию. Мероприятие должно пройти 17-18 февраля.
"Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право",— сказал председатель Мюнхенской конференции. Как отмечает агентство Reuters, данное мероприятие также сравнивают с экономическим форумом в швейцарском Давосе, только в сфере обороны.