Российско-китайскую границу частично закроют с 31 января - ОБНОВЛЕНО

Отдельные участки границы РФ с Китаем будут закрыты с полуночи 31 января, говорится в распоряжении российского правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о 16 пунктах пропуска.

Уточняется, это вызвано обоснованными причинами и носит "исключительно временный характер".

***13:43

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством", - сказал М.Мишустин.