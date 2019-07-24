Российский пограничник найден повешенным в Ереване

30-летний военнослужащий пограничных войск России в Армении найден повешенным в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ об этом заявила начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
По ее словам, тело мужчины обнаружено в одном из домов в столичном административном районе Арабкир.
“В Арабкирском районном отделении СК готовятся материалы, выясняются обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела”, - сообщила она.
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