 Наверх

Российский пограничник найден повешенным в Ереване

Российский пограничник найден повешенным в Ереване

30-летний военнослужащий пограничных войск России в Армении найден повешенным в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ об этом заявила начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян

По ее словам, тело мужчины обнаружено в одном из домов в столичном административном районе Арабкир. 

“В Арабкирском районном отделении СК готовятся материалы, выясняются обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела”, - сообщила она.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!