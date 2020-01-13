Российский эксперт: Переговоры России и Турции - важный этап разрешения ливийского конфликта

"Это важные переговоры, важная часть попыток урегулирования ливийского конфликта. Известно, что Турция играет наиболее активную роль в разрешении данной проблемы по сравнению с другими странами". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Заявления о необходимости срочного прекращения огня и попытках политического урегулирования были очень важны. И вот сейчас мы наблюдаем эти переговоры. Это важный этап, который возможно приведет к снижению напряженного положения в Ливии и нахождению путей политического урегулирования ливийского конфликта", - считает эксперт.

Долгов также затронул тему визита главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Москву: "Возможны контакты маршала Хафтара с руководителем Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и если эти контакты состоятся, то это также очень позитивный шаг, который можно будет считать первым шагом в направлении предотвращения возможности продолжения военного конфликта, но все будет зависеть от политической воли обеих сторон, поэтому пока преждевременно говорить о результатах".

По словам политолога, Москва сейчас является площадкой, на которой проходят очень значимые политические переговоры.

"Такие контакты безусловно необходимы и то, что Россия предлагает Москву как площадку для переговоров - это значимый момент. Россия выступает в роли стороны, которая продвигает процесс политического урегулирования", - заключил Долгов.